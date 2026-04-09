Enersa acerca su Oficina Móvil al barrio El Morro de Paraná

Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) informa que este viernes 10 de abril estará presente en dicha barriada de la capital provincial con su Oficina Móvil, acercando atención personalizada a los vecinos de la zona.

La unidad se instalará en la plaza ubicada sobre las calles Martín de Moussy y Saavedra, en el horario de 10 a 13.

A través de esta iniciativa, se busca facilitar la realización de trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a una oficina comercial. Durante la jornada, el equipo de la empresa brindará asesoramiento sobre el servicio y permitirá realizar distintos trámites vinculados al suministro eléctrico, entre ellos la suscripción a la factura digital y gestiones relacionadas con el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef).

Desde la empresa se continúa trabajando para acercar sus servicios a los vecinos, promoviendo una atención más ágil y accesible en distintos barrios de la ciudad.

Ante cualquier duda o consulta, los canales de contacto oficiales son:

– Página web: www.enersa.com.ar.

– Correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar.

– Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI): 0800-777-0080.

– Redes sociales: EnersaArg (Facebook, Instagram y X).