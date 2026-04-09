Inician trabajos en el acceso a Puerto Curtiembre

El acceso pavimentado a localidad de Paraná campaña tendrá más de 18 km de extensión. Potenciará la producción, el turismo y la conectividad social. Se trata de una obra postergada por varias décadas.

La localidad de Puerto Curtiembre se sitúa al este de la provincia a 68 km de la ciudad de Paraná. Se accede a la misma a través de un camino rural de unos 18 km que la vincula con Cerrito. Con esta obra, se mejorará sustancialmente las condiciones de transitabilidad en el tramo del acceso.

Al respecto, la presidenta comunal, Mariana Sánchez, sostuvo que «es una obra muy importante para nosotros ya que hubo muchos años de promesa y nunca se iniciaba. Estamos muy emocionados», reconoció tras agradecer «la decisión política del gobernador Rogerio Frigerio de dar respuesta a esta demanda».

Recordó luego que, durante 2025, «hubo muchos días de lluvia por lo cual lo chicos llegaron a perder hasta 78 días. El gobernador Frigerio me decía que lo que le preocupaba era la educación, sumado a la salud que la gente no podía salir hacia la ciudad porque el camino no era transitable. Hubo casos donde saqué a gente en mi propia movilidad. La policía tampoco podía transitar en días de lluvia. Es decir, era un caos», remarcó.

En ese marco, Sánchez aseguró que esta obra de pavimentación permitirá que crezca el turismo y progrese la ciudad. «Mucha gente quiere venir a vivir acá por la tranquilidad. Ahora con la posibilidad de contar con el pavimento será un avance para todos que marcará un antes y un después. Además, es una zona muy productiva que cuenta con dos tambos modelos en la provincia».

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que «se trabaja en el km 10.700 con la colocación de suelo cal de 30 cm de espesor por 8,70 metros de ancho. También se realiza ensanche de camino, compactación de suelo y limpieza de banquinas entre otras tareas».

Memoria descriptiva

Las condiciones actuales incluyen una calzada mejorada con anchos y curvas ventajosos para la intensión del presente proyecto. Las expropiaciones de activos dieron lugar a un ancho entre alambrados de aproximadamente 50 metros, disponible en toda la extensión de la traza.

A partir de los estudios realizados, se proyectan las tareas necesarias para la ejecución de la obra básica y pavimento del acceso a Puerto Curtiembre en una extensión aproximada de 18,3 km. Siendo la progresiva 0.00 coincidente con el borde la ruta provincial Nº 8, y la finalización de la obra, situándose en el inicio de la zona urbana de aquella localidad sobre la progresiva 18.317,00 m.

Se prevé la ejecución de un perfil rural con pavimento flexible y un ancho de calzada de 7,30 m. Complementándose con un pavimento rígido sobre las intersecciones principales de la traza (ruta provincial Nº 8 y Camino del Medio). Se estudió el comportamiento hidráulico para mejorar las condiciones de drenaje, y se contemplan las medidas de seguridad con la incorporación de señalamiento horizontal y vertical en toda la extensión del proyecto, sistemas de iluminación y barreras.