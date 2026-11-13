Enersa informó restricciones en el servicio eléctrico en una zona de Paraná tras el temporal

La empresa distribuidora de energía informó que un desperfecto en un distribuidor provocó restricciones en el suministro eléctrico en distintos sectores de Paraná. Personal técnico trabaja para solucionar el inconveniente.

Enersa informó restricciones en el servicio eléctrico en una zona de Paraná debido a un desperfecto en un distribuidor, en el contexto del temporal que afectó a la ciudad. La empresa comunicó que personal técnico se encontraba trabajando para solucionar el inconveniente y normalizar el suministro.

Según el comunicado oficial, las restricciones alcanzaron a distintos sectores de la capital entrerriana, donde se registraron inconvenientes en la prestación del servicio.

Qué zonas de Paraná están afectadas

Enersa detalló que el servicio eléctrico se encontraba restringido en los siguientes sectores:

Gobernador Parera , entre Mansilla y Pasaje de los Gobernadores.

, entre Mansilla y Pasaje de los Gobernadores. Hernandarias , entre Gobernador Parera y Soldado Bordón.

, entre Gobernador Parera y Soldado Bordón. Juan Morath, entre avenida Almafuerte y las vías del ferrocarril.

La distribuidora confirmó que personal de Enersa trabajaba en las zonas afectadas para resolver el desperfecto y restablecer las condiciones normales del suministro.

Hasta el momento del comunicado, la empresa no había informado un horario estimado para la normalización del servicio, pero el personal trabajaba para solucionar el inconveniente ocurrido producto del temporal.