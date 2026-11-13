Paritaria docente: No hubo acuerdo y habrá audiencia de conciliación

En el segundo encuentro paritario, los cuatro gremios docentes rechazaron en su totalidad la propuesta presentada por el Gobierno. El próximo viernes habrá audiencia conciliadora. Por el momento, se descarto medidas de fuerza.

Este viernes la Provincia y los gremios docentes llevaron a cabo el segundo encuentro paritario para definir la negociación salarial. Cabe recordar que en la primera reunión, el Gobierno hizo una propuesta y la parte sindical se comprometió a responder en los siguientes días.

En ese sentido, los gremios comunicaron rechazo total a la oferta. “Necesitamos una propuesta que contenga un recupero salarial, un aumento al básico que impacte a los pasivos. Además el incremento del código 025 no va a todo el sector docente”, remarcó la Secretaria Adjunta de Agmer, Lía Fimpel.

Ante ese panorama, se acordó una audiencia de conciliación para el próximo viernes emplazando a la Provincia a presentar una nueva oferta dentro de la conciliación administrativa.

“Lo último que queremos nosotros es dejar a los estudiantes sin clase. Siempre tratamos de llegar a una instancia de negociación hasta la último. Por lo tanto, antes de pensar en medidas de fuerza vamos a esperar hasta viernes a ver qué sucede”, indicó el Secretario Gremial de AMET, Roberto Aguirre.