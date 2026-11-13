Capacitaron a 500 docentes para enseñar el uso de la Boleta Única Papel en las aulas

El Gobierno de Entre Ríos desarrolló seis jornadas de formación sobre la Boleta Única Papel, destinadas a docentes de distintas localidades. La iniciativa buscó que los educadores transmitan el funcionamiento del sistema electoral a estudiantes y familias.

Alrededor de 500 docentes de Entre Ríos participaron de capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), organizadas por el Gobierno provincial como parte de los preparativos para las elecciones de 2027. La propuesta incluyó cinco encuentros virtuales y uno presencial, con el objetivo de difundir el funcionamiento del sistema de votación en las escuelas y comunidades educativas.

Las jornadas estuvieron a cargo de equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La formación estuvo orientada a brindar herramientas para que los educadores pudieran explicar las características del instrumento electoral y responder consultas sobre su utilización.

La iniciativa también contempló la posibilidad de que los docentes se desempeñaran como autoridades de mesa durante los próximos comicios. De esta manera, la capacitación combinó contenidos vinculados con la educación cívica y conocimientos prácticos sobre el procedimiento electoral.

El rol de los docentes en la difusión del sistema electoral

Desde la Dirección de Asuntos Políticos destacaron la importancia de las escuelas como espacios para promover el conocimiento sobre los mecanismos de participación democrática. “La escuela es un espacio de aprendizaje no solo académico, sino también cívico. Por eso, preparar a los docentes en las novedades electorales resulta indispensable”, señalaron desde el organismo provincial.

En ese sentido, explicaron que el contacto cotidiano de los educadores con los estudiantes y sus familias permitía ampliar el alcance de las capacitaciones. “Su contacto directo y cotidiano con los alumnos y con el resto de la comunidad educativa les permite trasladar el conocimiento de manera clara, simple y accesible a estudiantes, familias y vecinos”, indicaron.

La propuesta buscó que los participantes actuaran como multiplicadores de la información, de modo que los conocimientos adquiridos durante las jornadas pudieran compartirse tanto en las aulas como en otros ámbitos de la comunidad.

Amplia participación y cupos completos

Las autoridades provinciales destacaron la respuesta que tuvo la convocatoria entre los trabajadores de la educación. Según informaron, los lugares disponibles para esta primera etapa se agotaron poco después de habilitarse las inscripciones. “La propuesta tuvo una amplia recepción entre los educadores. Desde la apertura de las inscripciones, el interés por participar se manifestó rápidamente y el cupo previsto para esta primera instancia de formación se completó en poco tiempo”, expresaron.

Asimismo, consideraron que la participación evidenció la necesidad de generar instancias de actualización sobre las modificaciones del sistema electoral y las responsabilidades que los docentes podrían asumir durante las elecciones.

Con las seis capacitaciones realizadas, el Gobierno provincial avanzó en la preparación de educadores para la difusión de la Boleta Única Papel, con vistas a los comicios de 2027.