Hospitalizaron a un motociclista tras fuerte choque en esquina de Paraná

Se trata de un hombre que iba en una de las motos que chocó con otra en esquina de Avenida de las Américas.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a avenida de las Américas y Pasteur por un siniestro vial entre dos motovehículos.

En el lugar, una persona resultó lesionada y fue asistida por bomberos voluntarios hasta la llegada de una ambulancia del 107 Emergencias, que posteriormente trasladó al herido hacia el Hospital San Martín.

El motociclista lesionado sufrió pérdida de sangre en el lugar del hecho. Por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones.