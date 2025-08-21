Falleció la actriz y docente teatral Manacha Yañez

Reconocida por su labor cultural y educativa, Manacha murió en la madrugada de este 21 de agosto en Paraná. Fue docente, actriz y promotora de proyectos literarios y teatrales.

La comunidad cultural y educativa de Paraná despide a María Margarita “Manacha” Yañez, actriz y docente de reconocida trayectoria, quien falleció este jueves a los 67 años.

A lo largo de su carrera, Manacha se vinculó con iniciativas culturales y educativas en la capital entrerriana. Se destacó como docente y promotora de proyectos basados en cuentos infantiles adaptados por estudiantes, además de participar en actividades artísticas en ferias del libro y representaciones teatrales.

Compañeros de trabajo y allegados la recordaron como una persona comprometida con la creatividad, la enseñanza y la difusión cultural. Entre sus últimas iniciativas, se destacaba el taller de Teatro que realizaba en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

Los restos de Manacha Yañez son velados este jueves 21 de agosto en la sala 3 de Sasfer, hasta las 16.15. Posteriormente, serán inhumados en el cementerio Solar del Río, a las 17.