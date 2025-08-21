Murió un hombre atropellado en el Acceso Norte

Un hombre falleció este jueves a la tarde en el Acceso Norte de Paraná, atropellado por un camión. Ocurrió en la zona donde se realizaba la Fiesta de Disfraces

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en el Acceso Norte de Paraná. Según confirmaron fuentes policiales, un camión atropelló a un hombre que falleció en el lugar del hecho.

El siniestro vial se produjo sobre la Ruta Nacional 168, entre las calles Bazán y Bustos y Morath, de la capital entrerriana.

Impacto y consecuencias inmediatas

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue embestida en la zona comprendida entre la estación de servicio YPF y el predio donde habitualmente se desarrollaba la Fiesta de Disfraces.

El hombre murió de manera instantánea tras el impacto, por lo que los equipos de emergencia no pudieron asistirlo.

Personal policial y de tránsito se hizo presente en el lugar para ordenar la circulación vehicular, que quedó parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Los peritos trabajan en la zona para determinar las circunstancias exactas del accidente. Testimonios de los presentes serán incorporados a la causa con el fin de establecer cómo ocurrió la embestida fatal.