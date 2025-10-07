Fetos hallados en contenedor de Paraná: ordenaron el traslado a la morgue de Oro Verde

Un hombre alertó a la policía, y la Comisaría Octava intervino en el lugar. La investigación está en curso, y los restos serán trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde.

Fueron hallados dos fetos humanos en un contenedor de basura en la ciudad de Paraná, sobre la calle Corrientes 552. La policía fue alertada por un hombre que al abrir el contenedor se encontró con la impactante imagen de los restos en una bolsa de plástico. Inmediatamente, se dio intervención al personal de la Comisaría Octava, que llegó al lugar para resguardar la escena y asegurar la preservación de las pruebas.

Intervención policial y fiscal

El comisario Ángel Riquelme explicó que el hecho fue comunicado a través de un llamado al 911. “Un hombre que pasaba por el lugar fue quien dio aviso a la policía al encontrar los restos. Ante el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes para preservar la escena y se notificó a la fiscalía en turno”, señaló.

El hecho está siendo tratado como un delito complejo, y el fiscal a cargo, Pereira, ordenó el traslado de los fetos a la Morgue Judicial de Oro Verde para realizar la correspondiente autopsia y esclarecer las circunstancias de su hallazgo.

El comisario agregó que se está trabajando en la recolección de testimonios de los vecinos de la cuadra, y también se están revisando cámaras de seguridad de la zona para tratar de esclarecer los detalles de cómo llegaron los fetos al contenedor. “Se va a trabajar con cualquier testimonio o filmación que pueda surgir. Por ahora, estamos en la etapa inicial de la investigación”, indicó Riquelme.

“Es un hecho bastante peculiar y nos ha llamado la atención. Estamos tratando de recabar toda la información posible y trabajando con la fiscalía para esclarecer este hecho”, afirmó Riquelme.

La policía continúa trabajando en la escena y las patrullas se mantienen cerca del contenedor mientras se esperan los resultados de la autopsia que arrojarán más detalles sobre el tiempo de gestación y las posibles causas del fallecimiento de los fetos.