Havanna cerró su local de Paraná

La reconocida cadena nacional Havanna de alfajores concretó el cierre definitivo de su sucursal en el La Paz Shopping, local que operaba desde la inauguración del centro comercial en el año 2011.

El local se había consolidado como un punto de encuentro clave para el consumo de café de especialidad y pastelería artesanal. Sin embargo, pese a contar con el respaldo de una marca con más de 500 sucursales, la firma no logró sortear el complejo escenario económico actual.

La salida de la tradicional casa de alfajores refleja una realidad que golpea con fuerza: ni la trayectoria ni el reconocimiento de marca alcanzan hoy para sostener los altos costos operativos y la marcada caída del consumo que atraviesan los negocios de la ciudad.

Más de 70 locales cerrados

Desde el Centro Comercial de Paraná han calificado la situación del sector como «paupérrima». Los datos relevados entre 2025 y los primeros meses de 2026 son contundentes:

-Más de 70 locales debieron cerrar sus puertas en el área céntrica.

-Casi 400 trabajadores del sector comercial perdieron su empleo en el último año.

Muchos comerciantes han optado por mudarse a zonas periféricas para intentar sobrevivir con alquileres más accesibles.

El impacto en las Pymes entrerrianas

La crisis no es exclusiva de la capital. Según informes de Apyme, en los últimos dos años han cerrado aproximadamente 572 pymes en toda la provincia de Entre Ríos, con un impacto severo en los rubros de construcción, hotelería y comercio.

Los factores que precipitan estos cierres combinan una elevada carga impositiva, el constante aumento de las tarifas de servicios y una retracción del poder adquisitivo que obliga a los consumidores a limitarse a compras de primera necesidad. En este contexto, el avance del comercio electrónico sigue ganando terreno frente a los negocios físicos tradicionales, que ven cómo su rentabilidad se asfixia ante costos de estructura imposibles de trasladar a precios.