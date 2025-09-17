La propuesta del domo inmersivo de Paraná relanzó su programación educativa y cultural, con actividades gratuitas para escuelas, adultos mayores y la comunidad en general.

En el Mirador TEC se presentó la nueva programación del domo inmersivo, con la presencia de autoridades, Emanuel Gainza, secretario de Modernización, Mauricio Colello, secretario de Gobierno, Alicia Fregonese, presidente del CGE, y Carlos Cuenca, Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión.

Presentaron la nueva cartelera del Mirador TEC: agenda e inscripción

«Estamos relanzando nuestra cartelera, que es gratuita, además está pensada y destinada para los vecinos de la ciudad de Paraná, pero también los que nos quieran visitar», explicó Gainza.

La programación se desarrollará de lunes a viernes con enfoque educativo, visitas de escuelas y talleres específicos dentro del domo. Además, cualquier vecino puede participar de las funciones, 100% gratuitas, inscribiéndose a través de la página web del Mirador TEC.

Diversidad de actividades y modalidades

«Complementamos con lo de las escuelas, adultos mayores que van a poder participar los días lunes por la tarde, los miércoles grupos sociales y el viernes una propuesta cultural de UADER», detalló.

Colello destacó que el relanzamiento no solo implica un cambio de contenido, sino también de modalidad: «No solamente van a contar con cápsulas principalmente para las escuelas de 30 minutos con temáticas focalizadas a la cuadrilla de educación que tiene cada uno de los chicos, sino que después de esa cápsula de inmersión van a tener clases».

Esto convierte al domo en «una verdadera aula», permitiendo integrar tecnología con la educación y brindar herramientas a los estudiantes para afrontar los desafíos actuales.

Integración con la universidad y la comunidad

«Nos parece una maravillosa propuesta y creemos que esto tiene que estar muy vinculado a todo lo que son los contenidos en el aula y justamente también estamos trabajando en otra propuesta que es ‘Aprender Conectados'», señaló Alicia Fregonese, presidente del CGE.

Carlos Cuenca, Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, agregó: «Esto es para desarrollar propuestas y también con las carreras puntuales, con las materias o las cátedras de cada carrera, específicamente en las tesis».

El programa de extensión de la facultad permitirá llevar contenidos académicos y culturales al domo, haciendo de este espacio un punto de encuentro educativo y social en Paraná.

Agenda, inscripciones y participación

La nueva grilla comenzará el lunes que viene y se puede consultar en la web oficial del Mirador TEC. De lunes a viernes participarán escuelas, los lunes por la tarde, adultos mayores, y los miércoles, ONGs, escuelas deportivas y clubes de barrio.

«Estamos coordinando con centros de jubilados en un programa que llevamos adelante en conjunto con la Caja de Jubilaciones, la Policía de Entre Ríos en Prevención de estafas y con el Banco Entre Ríos», detallaron desde la organización. Los interesados pueden solicitar entradas a través de mail o teléfono de contacto, si su centro de jubilados aún no está coordinado para participar de las funciones.

Los viernes se destinarán a actividades culturales, con artistas locales presentándose gracias a la Secretaría de Extensión de la Universidad. «Nosotros queremos que este espacio, más allá de ser una oportunidad de proyectar contenidos audiovisuales en 360, también convierte esto en un aula, en un espacio de aprendizaje y también colaborativo», concluyeron.