La provincia garantiza la participación entrerriana en los Juegos Evita

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, confirmó este martes la participación de la delegación entrerriana en las finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

«Los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a dejar muy bien parados», anunció.

En una publicación en sus redes sociales, Colello recordó que los Juegos Evita «nacieron como un programa nacional, pero con el correr del tiempo fueron desfinanciados por los sucesivos gobiernos».

En ese marco, explicó que «la inversión que se necesita para participar de los Juegos Evita es la misma que demanda organizar los Juegos Entrerrianos. En los Evita participan alrededor de 300 deportistas, mientras que en los Juegos provinciales son más de 23.000. Además, los Evita duran apenas cinco días, en tanto los Juegos Entrerrianos se extienden durante más de cuatro meses».

A pesar de las dificultades presupuestarias, subrayó: «Nadie discute que los Evita sean importantes, pero con bolsillo de payaso cualquiera resuelve; lo difícil es administrar con responsabilidad los fondos públicos, gestionar y ocuparse de lo que corresponde, y eso hicimos».

En ese sentido, confirmó: «Logramos que el Gobierno nacional cubra una parte del financiamiento y el resto será afrontado por la provincia».