Instan a actualizar la tarjeta SUBE y mantener los descuentos locales activos

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la Secretaría de Transporte, recuerda a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, que viajan con descuentos locales, que es necesario actualizar la tarjeta física SUBE para que los beneficios se apliquen correctamente.
El trámite es rápido, gratuito y se puede hacer de dos maneras:
En una Terminal Automática SUBE: Apoyar la tarjeta hasta que la pantalla indique que la retires.
En la app SUBE: Ingresar a «Acreditá y consultá saldo», seleccionar «Ver Saldo» y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje «Tu tarjeta está actualizada». (Disponible para teléfonos con Android 6 o superior y tecnología NFC).
Importante: Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (55% de descuento otorgado por el Estado Nacional) no deben realizar la actualización.
-Terminales SUBE disponibles en el Área Metropolitana
San Benito:
Punto Digital – Biblioteca – Av. Friuli 1051
Colonia Avellaneda:
Espacio Colonia Avellaneda – Tte. Giménez 2553
Oro Verde:
UADER – Facultad de Ciencia y Tecnología – Km 10,5, RP11
UNER – Facultad de Ciencias Agropecuarias – Ruta Prov. 11
CIC Oro Verde – Las Golondrinas y Av. Los Chañares
-Terminales SUBE disponibles en Paraná
Unidad de Gestión SUBE Paraná – Av. Almafuerte 233
UTN Paraná – Av. Almafuerte 1033
Escuela Hogar Eva Perón – Av. Don Bosco 749
Edificio 5 esquinas (piso inferior) – Av. Echagüe
Terminal de Ómnibus Paraná – Av. Francisco Ramírez 2350
UNER – Facultad de Cs. Económicas – J.J. Urquiza 552
Dirección de Catastro Municipal – 25 de mayo 126
Palacio Municipal – Urquiza y Corrientes
Escuela Normal – Corrientes y Urquiza
Banco Nación – sucursal calle La Paz N° 5
Colegio Nacional – Garay 61
UNER – Facultad de Ciencias de la Educación – Buenos Aires 389
Consejo General de Educación – Córdoba 305
Hospital de la Baxada – Gral. Alvarado y Espejo
UADER – Facultad de Cs de la Gestión – El Paracao 950
Cementerio Municipal – Perú y Cadete Cejas
Unidad San Agustín – Zárate y Los Jacarandaes
CIC Bº La Floresta – Resero y Burmeister
CEMI – Juan Báez 2200
Centro de Salud Dr. Oñativia – Av. P. Zanni 1492
Hospital Escuela de Salud Mental – Ambrosetti y Rondeau
CIC 2 Paraná – Almte. Guillermo Brown 1898
E.E.T. N° 1 Gral. Francisco Ramírez – Martín Zapata 1053
Mantener la SUBE actualizada es la manera más simple de asegurarte que tus descuentos sigan vigentes cada vez que viajás.