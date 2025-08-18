Locales

Instan a actualizar la tarjeta SUBE y mantener los descuentos locales activos

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la Secretaría de Transporte, recuerda a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, que viajan con descuentos locales, que es necesario actualizar la tarjeta física SUBE para que los beneficios se apliquen correctamente.

El trámite es rápido, gratuito y se puede hacer de dos maneras:
En una Terminal Automática SUBE: Apoyar la tarjeta hasta que la pantalla indique que la retires.
En la app SUBE: Ingresar a «Acreditá y consultá saldo», seleccionar «Ver Saldo» y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje «Tu tarjeta está actualizada». (Disponible para teléfonos con Android 6 o superior y tecnología NFC).

Importante: Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (55% de descuento otorgado por el Estado Nacional) no deben realizar la actualización.

-Terminales SUBE disponibles en el Área Metropolitana
San Benito:
Punto Digital – Biblioteca – Av. Friuli 1051

Colonia Avellaneda:
Espacio Colonia Avellaneda – Tte. Giménez 2553

Oro Verde:
UADER – Facultad de Ciencia y Tecnología – Km 10,5, RP11

UNER – Facultad de Ciencias Agropecuarias – Ruta Prov. 11

CIC Oro Verde – Las Golondrinas y Av. Los Chañares

-Terminales SUBE disponibles en Paraná
Unidad de Gestión SUBE Paraná – Av. Almafuerte 233

UTN Paraná – Av. Almafuerte 1033

Escuela Hogar Eva Perón – Av. Don Bosco 749

Edificio 5 esquinas (piso inferior) – Av. Echagüe

Terminal de Ómnibus Paraná – Av. Francisco Ramírez 2350

UNER – Facultad de Cs. Económicas – J.J. Urquiza 552

Dirección de Catastro Municipal – 25 de mayo 126

Palacio Municipal – Urquiza y Corrientes

Escuela Normal – Corrientes y Urquiza

Banco Nación – sucursal calle La Paz N° 5

Colegio Nacional – Garay 61

UNER – Facultad de Ciencias de la Educación – Buenos Aires 389

Consejo General de Educación – Córdoba 305

Hospital de la Baxada – Gral. Alvarado y Espejo

UADER – Facultad de Cs de la Gestión – El Paracao 950

Cementerio Municipal – Perú y Cadete Cejas

Unidad San Agustín – Zárate y Los Jacarandaes

CIC Bº La Floresta – Resero y Burmeister

CEMI – Juan Báez 2200

Centro de Salud Dr. Oñativia – Av. P. Zanni 1492

Hospital Escuela de Salud Mental – Ambrosetti y Rondeau

CIC 2 Paraná – Almte. Guillermo Brown 1898

E.E.T. N° 1 Gral. Francisco Ramírez – Martín Zapata 1053

Mantener la SUBE actualizada es la manera más simple de asegurarte que tus descuentos sigan vigentes cada vez que viajás.

Te puede interesar

Miles de personas visitaron la Feria del Libro «Paraná Lee»

admin

Paraná recordó a San Martín a 175 años de su fallecimiento

admin

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

admin
Radio RD 99.1