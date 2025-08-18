Instan a actualizar la tarjeta SUBE y mantener los descuentos locales activos

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la Secretaría de Transporte, recuerda a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, que viajan con descuentos locales, que es necesario actualizar la tarjeta física SUBE para que los beneficios se apliquen correctamente.

El trámite es rápido, gratuito y se puede hacer de dos maneras:

En una Terminal Automática SUBE: Apoyar la tarjeta hasta que la pantalla indique que la retires.

En la app SUBE: Ingresar a «Acreditá y consultá saldo», seleccionar «Ver Saldo» y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje «Tu tarjeta está actualizada». (Disponible para teléfonos con Android 6 o superior y tecnología NFC).

Importante: Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (55% de descuento otorgado por el Estado Nacional) no deben realizar la actualización.

-Terminales SUBE disponibles en el Área Metropolitana

San Benito:

Punto Digital – Biblioteca – Av. Friuli 1051

Colonia Avellaneda:

Espacio Colonia Avellaneda – Tte. Giménez 2553

Oro Verde:

UADER – Facultad de Ciencia y Tecnología – Km 10,5, RP11

UNER – Facultad de Ciencias Agropecuarias – Ruta Prov. 11

CIC Oro Verde – Las Golondrinas y Av. Los Chañares

-Terminales SUBE disponibles en Paraná

Unidad de Gestión SUBE Paraná – Av. Almafuerte 233

UTN Paraná – Av. Almafuerte 1033

Escuela Hogar Eva Perón – Av. Don Bosco 749

Edificio 5 esquinas (piso inferior) – Av. Echagüe

Terminal de Ómnibus Paraná – Av. Francisco Ramírez 2350

UNER – Facultad de Cs. Económicas – J.J. Urquiza 552

Dirección de Catastro Municipal – 25 de mayo 126

Palacio Municipal – Urquiza y Corrientes

Escuela Normal – Corrientes y Urquiza

Banco Nación – sucursal calle La Paz N° 5

Colegio Nacional – Garay 61

UNER – Facultad de Ciencias de la Educación – Buenos Aires 389

Consejo General de Educación – Córdoba 305

Hospital de la Baxada – Gral. Alvarado y Espejo

UADER – Facultad de Cs de la Gestión – El Paracao 950

Cementerio Municipal – Perú y Cadete Cejas

Unidad San Agustín – Zárate y Los Jacarandaes

CIC Bº La Floresta – Resero y Burmeister

CEMI – Juan Báez 2200

Centro de Salud Dr. Oñativia – Av. P. Zanni 1492

Hospital Escuela de Salud Mental – Ambrosetti y Rondeau

CIC 2 Paraná – Almte. Guillermo Brown 1898

E.E.T. N° 1 Gral. Francisco Ramírez – Martín Zapata 1053

Mantener la SUBE actualizada es la manera más simple de asegurarte que tus descuentos sigan vigentes cada vez que viajás.