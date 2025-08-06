La Municipalidad comenzó una obra integral sobre calle Manuel Crespo

La intendenta Rosario Romero recorrió junto a vecinos la intervención que forma parte de un plan que incluye la sistematización del arroyo La Horqueta, pavimento, cordones cuneta, conexiones domiciliarias y forestación. Se realiza con recursos 100% paranaenses.

“Siempre ponemos el foco en hacer mejoras que los vecinos nos demandan desde hace años. Con obras grandes, medianas y chicas, estamos en acción en distintos puntos de la ciudad. En este caso, en Don Bosco casi llegando a Circunvalación, en calle Gobernador Manuel Crespo. Es una obra largamente demandada”, valoró Romero durante la supervisión de las tareas.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, detalló el aspecto técnico: “Es un desagüe pluvial que es la continuación de uno que ya está sistematizado, entre Brown y Don Bosco. La calle estaba intransitable; nos va a permitir con 340 metros de sistematización del arroyo La Horqueta, poder pavimentar y dejar a nuevo las redes tanto de agua como de cloaca”, precisó.

Leonardo Berón, vecino de Villa del Parque, valoró la visita de la intendenta Romero. “Esta obra de infraestructura es muy relevante; le va a dar mucha más comodidad y seguridad a los vecinos para el ingreso y egreso hacia Don Bosco”, resaltó.

Planificar con visión de futuro

El plan de obra prevé la sistematización de 340 metros del arroyo La Horqueta, para luego conectarlo con un desagüe que atraviesa el Acceso Norte. En una segunda etapa, se realizarán conexiones domiciliarias de agua y cloaca, dando continuidad a la intervención con la construcción de cordones cuneta, captaciones de agua y pavimento.

También se ejecutaron tareas de saneamiento del canal, fundamentales para prevenir problemas estructurales y ambientales en la zona.

Desde el Municipio, se prioriza el saneamiento y la infraestructura en cada barrio, con obras que responden a una ciudad que se piensa a largo plazo y se construye todos los días.

Participaron de la actividad el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos; el concejal Emiliano Gómez Tutau y el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao.