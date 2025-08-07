Provinciales

Vuelve el frío intenso

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un descenso de las temperaturas para los próximos días. El incremento del frío se comenzará a sentir a partir de este viernes y se prolongará durante el fin de semana, con temperaturas mínimas que se ubicarán en 2, 3 y 5 grados de mínima en Entre Ríos.

Por otro lado, se mantienen alejados los pronósticos de inestabilidad y precipitaciones para la región. No obstante, se espera que el cielo esté parcialmente cubierto. En cuanto a las temperaturas máximas, la previsión del SMN indica que serán de entre 15 y 18 durante los días viernes, sábado y domingo.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 7 grados de mínima y 18 grados de máxima, en la capital y alrededores el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se prevén 8 grados de mínima y 18 grados de máxima, allí también durante el jueves el cielo estará parcialmente nublado.

En Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se esperan 7 grados de mínima y 16 grados de máxima, en estas ciudades se anuncia que cielo estará mayormente nublado.

