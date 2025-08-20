Locales

La Municipalidad desplegó un amplio operativo ante el temporal

Luego de la fuerte lluvia caída sobre Paraná este martes, el Municipio, a través de Defensa Civil, brindó asistencia a familias de diferentes barrios.

Un severo temporal, acompañado de abundante caída de agua, generó diferentes inconvenientes en la ciudad de Paraná y la región. Personal de Defensa Civil municipal intervino para retirar de la vía pública dos árboles caídos, uno de ellos en barrio Paraná XVI y el restante, en zona de calle Fraternidad.

Además, como consecuencia del fenómeno climático se registraron anegamientos de calles y de algunas viviendas en barrios El Radar, Capibá, en zona de calles Misiones y La Paz. Del mismo modo, se asistió a personas en situación de calle con infusiones calientes y alimento.

Desde horas de la madrugada de este martes, que comenzó el diluvio en la ciudad de Paraná, se registraron casi 70 mm de agua caída en corto período de tiempo.

