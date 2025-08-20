La Municipalidad desplegó un amplio operativo ante el temporal

Luego de la fuerte lluvia caída sobre Paraná este martes, el Municipio, a través de Defensa Civil, brindó asistencia a familias de diferentes barrios.

Un severo temporal, acompañado de abundante caída de agua, generó diferentes inconvenientes en la ciudad de Paraná y la región. Personal de Defensa Civil municipal intervino para retirar de la vía pública dos árboles caídos, uno de ellos en barrio Paraná XVI y el restante, en zona de calle Fraternidad.