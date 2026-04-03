Lanzan nuevo canal de difusión para educación vial en Entre Ríos

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la División Educación Vial de la Policía, puso en funcionamiento un nuevo canal de difusión vía WhatsApp. La iniciativa busca modernizar el contacto con la ciudadanía y facilitar el acceso a información clave sobre seguridad en las rutas y calles de la provincia.

El objetivo central es contribuir de manera directa a la prevención de siniestros viales, fortaleciendo la seguridad en el tránsito a través de la formación y la concientización constante.

Desde la repartición destacaron que la seguridad vial no solo depende de las normas, sino también de la conducta humana. En ese sentido, señalaron que el respeto y la tolerancia son valores fundamentales para garantizar una convivencia pacífica en la vía pública y proteger la vida de toda la ciudadanía.

A través de este medio, las personas interesadas recibirán información sobre normativas vigentes, consejos de conducción segura y novedades sobre campañas de educación vial en la provincia.

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