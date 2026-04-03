Hallan muerta a adolescente con discapacidad y detienen a sus padres por “abandono”

El cuerpo hacía varios días estaba en la casa en estado de descomposición. La fiscal confirmó el cambio de carátula tras el macabro hallazgo. El cuerpo de la adolescente fue trasladado para la autopsia.

Se produjo en Federación el macabro hallazgo de una adolescente de 15 años con discapacidad muerta en su casa este jueves por la tarde. El hecho derivó en una grave causa penal contra sus progenitores. Sucedió en un domicilio de calles Las Rosas y Tita Bonutti, donde la víctima padeció un contexto de “abandono extremo“.

Tras las primeras pericias en la vivienda ubicada en cercanías de la Comisaría Tercera, la fiscal interviniente, Dra. Josefina Penón, confirmó que la causa ha sido caratulada como “Abandono de persona seguido de muerte”.

Las autoridades judiciales dispusieron la detención de los padres de la menor, quienes quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras se recolectan pruebas que permitan esclarecer el grado de desatención que sufrió la adolescente, quien dependía totalmente de terceros debido a su discapacidad.

Fueron los propios familiares quienes, tras no tener noticias durante varios días, ingresaron a la finca y descubrieron la trágica situación. La fiscalía confirmó que el cuerpo llevaba al menos tres días en el lugar sin que nadie alertara a los servicios de emergencia.

Pericias clave en Concordia

Para aportar rigor científico a la acusación, el cuerpo de la joven fue trasladado a la ciudad de Concordia, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Este examen médico-forense será fundamental para determinar fehacientemente la causa exacta del deceso, como así también las circunstancias ambientales y nutricionales de la menor y el tiempo preciso transcurrido desde el fallecimiento.

En el lugar del hecho trabajó personal especializado de la Policía Departamental, que recolectó evidencias para preservar la escena. Aunque existe un fuerte hermetismo judicial debido a la sensibilidad del caso, no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.