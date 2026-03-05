Lionel Messi e Inter Miami fueron recibidos por Donald Trump

Con la presencia de Lionel Messi, el plantel de Inter Miami fue recibido por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, un hecho que suele ser tradición con los campeones de los distintos deportes.

El elenco se consagró por primera vez en la MLS y así se produjo la primera visita del capitán argentino a la Casa de Gobierno del país del norte, como también se dio el primer encuentro entre el astro argentino y el presidente norteamericano.

En el centro de la escena se colocó, en los minutos previos, el trofeo de la liga estadounidense junto a una camiseta del Inter Miami con el número 47 y el apellido Trump en la espalda.

En su discurso, Trump elogió a Messi. Además, dijo que su hijo es tan fanático del rosarino como de Cristiano Ronaldo. También felicitó a Javier Mascherano por el título de la MLS y lo presentó como un gran DT. “Cualquiera que gane es, para mí, un gran entrenador”, señaló.

El presidente de Estados Unidos le habló al crack de la Selección argentina y le dijo: “Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó. Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Por eso es un gran placer. Siendo honesto, había más presión puesta en vos que en cualquiera que conozca. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste, es impresionante, así que felicitaciones”.

Posteriormente tomó la palabra Jorge Más, uno de los propiestarios del Inter Miami. Para terminar, se encargó, junto a Messi y Mascherano, de darle una serie de regalos al mandatario: una camiseta del equipo y una pelota rosa con referencias a los títulos conseguidos. La ceremonia terminó con la canción “We are the champions” (somos los campeones) de la banda británica Queen.

Desde el Gobierno de Estados Unidos habían anticipado que el exfutbolista David Beckham, uno de los dueños del club, no estaría presente debido a que “se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”.

Se trató de la primera vez que Messi fue a la Casa Blanca. En enero de 2025 había sido invitado por el expresidente Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos. Aquella vez se ausentó argumentando “cuestiones de agenda”.

Este sábado, el Inter Miami se enfrentará a DC United como visitante. A través de sus redes sociales, el equipo rosa mostró detalles del vuelo hacia Washington.