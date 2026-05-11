Más de cuarenta emprendedores formaron parte de una nueva feria de Moda Circular

Se desarrolló en Sala Mayo y reunió emprendimientos locales junto a una propuesta gastronómica, en una jornada que impulsó el consumo responsable y la moda sostenible. La propuesta fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través del área de Economía Social.

La Municipalidad de Paraná llevó adelante la tercera edición de la Feria Circular, una iniciativa que busca fomentar prácticas de consumo responsable y fortalecer el trabajo de emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

La moda circular se consolida firmemente en la ciudad como un cambio de paradigma en la industria textil. Su crecimiento se refleja en la gran cantidad de clientes que buscan oportunidades de compra responsable, impulsados tanto por razones económicas como por una mayor conciencia ambiental. En ese marco, el Municipio promueve la economía circular como una política pública que contribuye al cuidado del medio ambiente y al desarrollo local.

“Es importante destacar no solo la concurrencia de vecinos en un día muy frío, sino que es fundamental, la participación de emprendedores de la Economía Social. Cada día se van sumando más emprendedores, lo que nos llena de satisfacción, porque no se trata de una feria más, sino de un espacio comunitario que fortalece lazos en momentos difíciles, que apoya y promociona los emprendimientos locales, teniendo como meta hacer de Paraná una ciudad sostenible y sustentable”, señaló el secretario de Desarrollo Social, Enrique Ríos.

Por su parte, la subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, destacó la participación de más de 40 emprendedores en esta edición. «La idea que tenemos es realizar esta feria una vez al mes, Estamos muy contentos con la convocatoria y la cantidad de público que se acercó a conocer esta propuesta y comprar».

«Para nosotros es muy importante que el vecino confíe en estos espacios que son gratuitos, abiertos al público, trabajamos mucho para esto; por eso muchos de los que vienen a la feria ya traen su bolsa y eso les permite a las emprendedoras no entregar bolsas de nylon, reducir costos y cuidar el medio ambiente», añadió.

La ropa alternativa gana cada vez más adeptos

La moda circular cobró fuerza en los últimos años, en los que la presencia de ferias americanas y comercios de venta de ropa de segunda mano, aumentó notablemente. Cada vez son más los que optan por un modelo de consumo sostenible, basado en la recuperación de prendas de vestir y la extensión de su vida útil.

La experiencia de quienes participaron también da cuenta del valor de estos espacios. Alejandra Romero de By Ale, participó por primera vez de esta propuesta.» Hago intervenciones y customización de prendas con distintas técnicas, aportándoles mucho brillo, mucho color, lentejuelas, pinturas y distintas técnicas, como el upcycling. Estoy muy agradecida a la Municipalidad por la invitación, ya que es una linda oportunidad para que la gente nos conozca», destacó.

«Hay un cambio de conciencia en la sociedad, en el sentido de que no solamente por la economía familiar, que sin duda ayuda un montón, pero hay un cambio de conciencia con respecto a no tirar la ropa, sino a reutilizarla, que circule cómo se trata la moda circular. Mis creaciones son únicas y no las van a encontrar en otro lado».

Por otra parte, Maru Crovetto, de Tienda Garage, fue contudente al destacar «la importancia de que el municipio tome la posta de visibilizar que en Paraná hay un montón de personas que apostamos a la moda circular que se diferencia de lo que es una feria americana de lo que es reventa que tiene que ver con esto con reutilizar, reciclar y darle segundas oportunidades, a las prendas y oportunidades a las personas que accedan a ropa a un precio súper accesible».

De esta manera, se evidencia que la moda circular en Paraná se consolida como una tendencia cada vez más popular, que vincula beneficios económicos y medioambientales, generando día a día, nuevos clientes.