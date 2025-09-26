Motociclista y camionero protagonizaron choque fatal en la ruta 11

Este jueves por la noche chocaron de frente una moto y un camión. El conductor de la moto murió en el acto. Al camionero le extrayeron sangre y orina y fue liberado.

Un trágico accidente de tránsito se cobró una vida este jueves por la noche en la ruta 11 a poca distancia del acceso a Las Cuevas, en el departamento Diamante, donde colisionaron una moto y un camión.

El choque fatal fue de frente y se produjo en el kilómetro 69 de la ruta 11. El subjefe departamental de la Policía, Marcelo Rivasseau, informó que la víctima fatal es un hombre de 65 años domiciliado en la ciudad de Baradero, del norte de la provincia de Buenos Aires. Manejaba su Honda de 125 cilindradas y perdió la vida en el acto.

Por su parte, el camión Scania contra el que impactó la motocicleta era conducido por un hombre de 33 años de la ciudad de Crespo. El camionero fue identificado y se le extrajeron muestras de sangre y orina por orden de la Fiscalía de Diamante. Quedó supeditado a la causa pero fue liberado y luego continuó su tránsito.

El comisario no brindó datos sobre la identidad de los involucrados.

Además, indicó que en sitio del choque la ruta está en buenas condiciones y que se están realizando las pericias para determinar la mecánica del accidente y cómo se produjo.

En principio, los indicios recabados hasta señalarían que la moto perdió el control y se fue contra el camión.