Lanzaron la segunda etapa del programa Paraná 100% LED

Con el plan de instalar 6.000 nuevas luminarias LED, el programa avanza hacia una ciudad “más moderna, segura y eficiente” en energía. La lista de las cien vecinales que serán intervenidas.

La Municipalidad de Paraná lanzó la segunda etapa del programa «Paraná 100% LED», con el objetivo de seguir modernizando el alumbrado público de la ciudad. En esta nueva fase, se contempla la instalación de 6.000 nuevas luminarias LED, que se sumarán a las 6.000 que ya se instalaron en 80 vecinales desde el comienzo del plan, en noviembre del año pasado. De esta forma, se avanzará en la cobertura del 75% de la ciudad, alcanzando a 100 vecinales más.

En estos días, ya se colocaron 250 nuevas luminarias. «Cubrirá toda la ciudad hacia fines del 2027», afirmó la intendenta Rosario Romero en el acto de inauguración.

“Es resultado del esfuerzo de los paranaenses que pagan sus tasas. Aplicamos esta política porque sabemos que quien pone más luminaria, pone más seguridad en un barrio”, destacó Romero.

Lanzamiento de la Segudna etapa del Programa Paraná 100% Led. Intendenta Rosario Romero

Del mismo modo, Julián Hirschfeld, Secretario de Servicios Públicos, resaltó: «Esta luminaria LED nos genera seguridad, un gran ahorro energético y sobre todo mejora la calidad de vida de todos los vecinos. Se trata de una luz cálida, blanca y de la mejor calidad que viene en la Argentina”.

Por su parte, Santiago Halle, Secretario de Gobierno, destacó: “Vamos hacia una ciudad más sostenible. Estas luces LED iluminan mejor, consumen menos energía y, así, dañamos menos el ambiente”.

Las vecinales a intervenir

ZONA 1

Libertad y Sáenz Peña

ZONA 2

1º de Julio; Altos del Paraná; Arroyo Culantrillo; Dos Arroyos; El Ceibo; Enrique Berduc; Fe y Esperanza; Lomas del Brete; Lomas del Golf; Lomas del Seminario; Los Molles; Loteos Gdor. Crespo, Churruarín, López Jordán; Orlando Sacchetti; Paisajes del Paraná; Paraná XIV; Parque del Rio; Raúl Ibarra; San Roque Nuevo; Scapellato; Tiro Federal; Villa Almendral; Villa del Parque; Pagani; Lomas del Brete; y Parque del Lago.

ZONA 3

Altos del Paracao I; Altos del Paracao II; Anacleto Medina Norte; Anacleto Medina Sur; Casiano Calderon; Co.Ve.Flo; Cuarteles; Elpidio Gonzalez; Gaucho Rivero; Giachino; Gral. Espejo; Juan Baez; Las Colinas; Las Piedras; Padre Kentenich; Paisajes del Sudoeste; Pirola; PROCREAR; Puerto Viejo; Santa Rita; Torres al Sur; O. V. Andrade; y Antonini.

ZONA 4

19 de Septiembre; Antonio Gauchito Gil; Cuenca de Unamuno; El Buen Pastor; Gazzano; Intendente Bertozzi; Jardín Los Tilos; Jardines del Sur; Jorge Newbery Oeste; José Artigas; La Perlita; Lagos del Sur; Las Américas; Las Bases; Lomas del Rocamora; Los Aromos; Los Intendentes; Loteo Juan Manuel Blanes; Olegario Víctor Andrade; Paracao; Paraná V; Parque Av. Zanni; Parque Mayor; Predolini; Rocamora; San José Obrero; Santa María; Universitario; 7 de Mayo; Connlleo; Paisaje de la Colina; y 14 de Febrero.

ZONA 5

20 de Junio; 6 de Febrero; El Trébol; El Triangulo; Estación Parera; Jorge Newbery; Juan Pablo II; Justo José de Urquiza; La Buena Fe; La Milagrosa; Nueva Esperanza; Las Heras; Las Rosas; López Jordán; Los Gobernadores; Los Gobernadores, Santa María del Rosario, Los Paraísos (calle Tibiletti entre Zanni y Caputto); Loteo Los Ceibos; Loteos Larralde y Zanni, Spinetta; Miguel David Este; Parque del Lago; Presidente A. Illia; San José; Quintas del Triangulo; Corrales; Villa Uranga; Villa Lola; Loretto; Santa María del Rosario; y Parque Industrial.