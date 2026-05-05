Murió un cazador en Entre Ríos

Ocurrió en una isla frente a a costa de Santa Elena. Recibió un tiro en la cabeza, en lo que sería un hecho accidental. Prefectura Naval investiga las circunstancias.

Un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando se encontraba cazando. Según se informó, el hecho ocurrió en la Isla El Damasio, ubicada frente a la costa de Santa Elena, en el departamento La Paz.

El episodio ocurrió la noche de este lunes y el origen del disparo habría sido accidental. La víctima es santaelenense y se encontraba junto a otros cuatro ciudadanos, quienes permanecen en el lugar.

Los operativos son llevados a cabo por personal de Prefectura Naval Argentina y la Justicia de Garay, dado que la zona es jurisdicción de Helvecia, Santa Fe. La fiscal del caso es Rosario Heaffeli.

La víctima fue identificada como Leandro Alegre, de 27 años, quien era oriundo del barrio Fátima de la ciudad de Santa Elena, según informó La Sexta.