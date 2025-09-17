Nuevo operativo de ablación en Concordia permitirá cuatro trasplantes

Cuatro pacientes en lista de espera se beneficiarán con trasplantes a partir de un nuevo procedimiento de donación de órganos, entre ellos uno en emergencia cardíaca nacional. El operativo se realizó este miércoles en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

El proceso demandó una importante logística que involucró al equipo sanitario del Masvernat, las Unidades Coordinadoras de Trasplante de Paraná y Concordia, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y personal del aeropuerto de Concordia, recientemente inaugurado. La disponibilidad de esta infraestructura permitió el arribo de tres aviones con los equipos médicos responsables de la ablación y el traslado de los órganos.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial, se indicó que con este procedimiento ya son 60 los procesos de donación realizados en la provincia en lo que va de 2025. De ellos, tres tuvieron lugar en el hospital Masvernat, que junto con los establecimientos de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, conforman las Unidades Coordinadoras de Trasplante de la Costa del Uruguay.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos expresó un especial agradecimiento a la familia donante, que en un momento de profundo dolor tuvo un gesto solidario que hizo posible mejorar la calidad de vida de otras personas.

De esta manera, la provincia continúa fortaleciendo la red de trasplantes y resaltando la solidaridad de las y los entrerrianos, que con cada acto de donación brindan nuevas oportunidades de vida.