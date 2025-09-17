Inicia el Ciclo de Encuentros Corales en el Teatro Municipal 3 de Febrero

El próximo sábado 20 de septiembre, a las 21 horas, el Teatro Municipal 3 de Febrero será sede del Primer Ciclo de Encuentros Corales, organizado por la Municipalidad de Paraná. La actividad es abierta y gratuita para toda la comunidad.

Participarán el Coro Estable de Niños y Adolescentes y el Coro de Jóvenes de la Escuela Coral N.º 1 Mario Monti, el Coro de la Ciudad y el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que presentarán un variado repertorio de música popular y académica.