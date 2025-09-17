Inicia el Ciclo de Encuentros Corales en el Teatro Municipal 3 de Febrero

El próximo sábado 20 de septiembre, a las 21 horas, el Teatro Municipal 3 de Febrero será sede del Primer Ciclo de Encuentros Corales, organizado por la Municipalidad de Paraná. La actividad es abierta y gratuita para toda la comunidad.
Participarán el Coro Estable de Niños y Adolescentes y el Coro de Jóvenes de la Escuela Coral N.º 1 Mario Monti, el Coro de la Ciudad y el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que presentarán un variado repertorio de música popular y académica.
El objetivo de estos encuentros es promover la interrelación entre agrupaciones corales, fortalecer vínculos, difundir el quehacer musical local y estimular el hábito del canto colectivo y comunitario, eje fundamental del Programa Todas las Voces.
La velada invita a disfrutar y valorar el arte coral como expresión cultural y comunitaria, abriendo un espacio de encuentro para vecinos, artistas y público en general.
El público disfrutará de clásicos del folclore entrerriano (Linares Cardozo, Bonadío, Carabajal), tangos icónicos (Villoldo, Discépolo, Juárez, Castaña), música popular argentina y brasileña (Divididos, Pueyrredón, Roque Narvaja, Jobim) y obras académicas y sacras (Rameau, Mozart, Coulais, Andreo). También habrá composiciones corales contemporáneas de Ángel Luis Derman, Emilio Dublanc y arreglos de destacados músicos locales.