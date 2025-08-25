Automovilista chocó un vehículo estacionado y volcó

Un auto que circulaba por calle Echagüe perdió el control y colisionó contra un utilitario que estaba estacionado a la altura de calle Cura Alvarez de Paraná. Tras el impacto, el vehículo en movimiento volcó, aunque volvió a su posición normal, quedando detenido sobre la garita de colectivos

Un automovilista protagonizó un violento choque este lunes de mañana en calle Echagüe al 883 de Paraná. Sucedió alrededor de las 7:30, en inmediaciones de Cura Álvarez.

Un vehículo Citroën C-Elysee negro que circulaba por dicha arteria perdió el control por causas que se investigan y colisionó contra Renault Kangoo PH3 gris que se encontraba estacionado.

A raíz del impacto, el vehículo en movimiento volcó, pero volvió a su posición normal y quedó sobre la garita de ómnibus frente a la plazoleta.

El conductor no sufrió lesiones visibles y rechazó asistencia médica en el lugar. Personal de Tránsito Municipal intervino para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del incidente.

No se registraron heridos ni daños mayores a terceros. El tránsito fue restablecido con normalidad luego de las tareas de control.

(Ahora)