Ordenaron el relevamiento de residuos de una chatarrería de Paraná y su embargo

La Cámara de Apelaciones autorizó a autoridades ambientales a relevar residuos en la planta Las 3E S.R.L. y dispuso su embargo, bajo control municipal.

En el marco del legajo “Barsanti, Liliana Beatriz y Otros c/Municipalidad de Paraná, y Otro s/Acción de amparo (Colectivo)” Nº 12.956, la Cámara de Apelaciones II de Paraná, Sala I, resolvió nuevas medidas en relación a la planta de tratamiento y transferencia de residuos de Las 3E S.R.L., ubicada en Avenida José Hernández 2561 de la capital entrerriana.

La vocal Gabriela Teresita Mastaglia autorizó a las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos, a través de los agentes que designen, a realizar un relevamiento técnico de los residuos existentes en el predio.

Embargo de los materiales

La jueza dispuso además el embargo de los residuos relevados, designando como depositaria de los mismos a la Municipalidad de Paraná. En su resolución, libró mandamiento bajo apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública en caso de que se impida el ingreso de las autoridades competentes.

Plazos para evaluar el plan de traslado

Asimismo, Mastaglia ordenó correr traslado a la Secretaría de Ambiente de la Provincia y a la Municipalidad de Paraná, a fin de que se expidan en el plazo de cinco días hábiles sobre el nuevo plan de acondicionamiento y traslado de los materiales presentado por Las 3E S.R.L. el 5 de agosto de 2025.

El objetivo de estas medidas es avanzar en el cumplimiento de la sentencia dictada el 29 de julio de 2024, que ordenó a la empresa un plan de saneamiento en relación a los residuos gestionados en la planta.