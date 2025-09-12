Nuevo aumento en el precio de los combustibles

Desde la medianoche de este viernes, la petrolera Shel aplicó un nuevo incremento de cinco pesos por litro en la capital provincial.

De acuerdo a lo relevado, el incremento fue de cinco pesos por litro en todas las variedades de naftas y gasoil. Así quedaron los valores en los surtidores:

Nafta Súper: de $1.547 a $1.552

V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811

Diésel Común: de $1.605 a $1.610

V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829