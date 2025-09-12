Locales

Nuevo aumento en el precio de los combustibles

Desde la medianoche de este viernes, la petrolera Shel aplicó un nuevo incremento de cinco pesos por litro en la capital provincial.

La petrolera Shell aplicó una nueva suba en el precio de sus combustibles, que comenzó a regir desde las 00:00 de este viernes 12 de septiembre y ya impacta en las estaciones de servicio de Paraná.

De acuerdo a lo relevado, el incremento fue de cinco pesos por litro en todas las variedades de naftas y gasoil. Así quedaron los valores en los surtidores:

Nafta Súper: de $1.547 a $1.552
V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811
Diésel Común: de $1.605 a $1.610
V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829

