Paraná: la Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad

En el marco del programa de mejoramiento de la trama vial, se realizó la apertura de sobres de obras para llevar adelante en zona centro y principales corredores viales de la ciudad. Busca sostener una calzada pavimentada segura que permita circular adecuadamente durante todo el año, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad.

Así, los proyectos posibilitarán continuar trabajando en la mejora y recuperación de la trama vial de la ciudad, en esta oportunidad en zona centro y principales corredores viales. “El Municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras públicas, con fondos 100% paranaenses”, resaltó el Secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.