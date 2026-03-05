Paraná: la Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad

En el marco del programa de mejoramiento de la trama vial, se realizó la apertura de sobres de obras para llevar adelante en zona centro y principales corredores viales de la ciudad. Busca sostener una calzada pavimentada segura que permita circular adecuadamente durante todo el año, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad.
Así, los proyectos posibilitarán continuar trabajando en la mejora y recuperación de la trama vial de la ciudad, en esta oportunidad en zona centro y principales corredores viales. “El Municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras públicas, con fondos 100% paranaenses”, resaltó el Secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
“Los trabajos de recuperación de trama vial atienden a dos sectores de la ciudad donde hay mayor demanda, tanto en zona centro como en corredores principales. El objetivo es mejorar las condiciones de las arterias y brindar mayor seguridad para la ciudadanía”, señaló el funcionario.
Se trata de las obras “Repavimentación y Recuperación de Trama Vial – Etapa 2” y “Mejoramiento de la Trama Vial – Corredores Principales”.
Estos planes constan de bacheo, recuperación de la trama vial y obras complementarias con bacheo en caliente con material asfáltico, bacheo de pavimento de hormigón, reconstrucción de cordones cunetas, rampas peatonales y otras tareas que surjan como necesarias a la hora de intervenir.
Se prevé también la resolución de cañerías de agua y cloaca que presenten pérdidas, para una mayor vida útil de las calles intervenidas. El plazo de ejecución de ambas obras es de 180 días corridos.