Colapinto arranca su año en la Fórmula 1 en Australia

El argentino de Alpine correrá por el Gran Premio de Australia y este jueves empieza las prácticas con su nuevo A526.

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará este fin de semana la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia con la expectativa de pelear en la zona media de la parrilla y acercarse a los puntos con Alpine.

El pilarense afirmó en Melbourne que el objetivo del equipo es “consolidarse detrás de las escuderías dominantes” y “aprovechar el potencial que mostró el nuevo A526” durante la pretemporada.

Colapinto ya se encuentra en el circuito de Albert Park para disputar la primera fecha del campeonato, que marcará la primera vez en su carrera que comienza una temporada completa en la máxima categoría.

Horarios y cronograma completo:

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30 horas (hora argentina)

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00 horas

Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30 horas

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00 a 03.00 horas

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01 horas