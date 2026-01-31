Paraná presentó oficialmente los Carnavales 2026

La edición 2026 volverá a reunir a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras en el predio de Salvador Maciá (entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin), consolidando al carnaval como una de las principales celebraciones populares de la ciudad.

El atractivo central será el Desfile de Competencia, que se desarrollará durante tres noches consecutivas: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero. Además, el lunes 16 se llevará a cabo la Noche de Coronación, que incluirá una nueva edición de Tracatá, propuesta especialmente pensada para las infancias. Durante las tres primeras noches, el predio abrirá a las 20 horas y el desfile comenzará a las 21 horas. En la última jornada, el Tracatá se desarrollará de 20 a 21 horas y el Desfile de Coronación se llevará a cabo a continuación, manteniéndose la apertura del predio desde las 19 horas.

Entradas y accesos

El valor de la entrada general será de $5.000. Los menores de 10 años no abonarán entrada. Se habilitará el cobro electrónico, y las boleterías estarán ubicadas en las intersecciones de General Gervasio Artigas y Calle Coronel Uzin.

Propuesta gastronómica y seguridad

El evento contará con un Patio Gastronómico, coordinado por las agrupaciones carnavaleras, donde el público podrá disfrutar de una variada oferta de comidas y bebidas. Cabe recordar que no se podrá ingresar con objetos de vidrio o punzantes para garantizar la seguridad de todos los asistentes.



Agrupaciones participantes

El despliegue en pista contará con la participación de:

– Comparsas Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá.

– Comparsas Categoría B: Fantasía y Alma Verde.

– Baterías: Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing.

– Conjuntos Carnavalescos: Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

Tracatá Carnaval de las Infancias

El lunes 16 de febrero, previo a la Noche de Coronación, las infancias serán protagonistas de una nueva edición de Tracatá, con la participación de las agrupaciones que se inscriban hasta el viernes 6 de febrero. Las inscripciones para el Carnaval de las infancias se habilitan el lunes 2 de febrero.