Clausuraron un «after» con 40 personas y 25 vehículos en Paraná

Vecinos denunciaron música a alto volumen en un domicilio particular de barrio Toma Nueva. Elonce pudo saber que la responsable no contaba con habilitación y fue notificada por Control Urbano.

Un «after» fue desarticulado este domingo en un domicilio particular, tras reiteradas denuncias de vecinos por ruidos molestos y una gran concurrencia de personas.

El procedimiento se registró alrededor de las 14 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Jozami al 1400, en la ciudad de Paraná, luego de que la División 911 y la comisaría decimocuarta recibieran múltiples llamados provenientes del barrio Toma Nueva.

Al arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con la responsable del evento, una mujer de 31 años, quien en un primer momento accedió a bajar el volumen de la música y a finalizar la reunión. Sin embargo, minutos después se reiteraron los llamados al 911, constatándose que la situación continuaba sin cambios.

Ante esta circunstancia, se dio intervención a personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná. Una vez presentes, junto a los agentes policiales, se contabilizó la presencia de aproximadamente 40 personas y unos 25 vehículos en las inmediaciones.

El director de Control Urbano, Miguel Ángel Dietz, con personal a su cargo, procedió a labrar el acta correspondiente a la responsable legal, quien manifestó no contar con habilitación municipal para la realización del evento.

Tras la intervención conjunta, el procedimiento finalizó sin registrarse incidentes ni personas demoradas.

Sobre los «afters»

Se recordará que, con motivo de las fiestas por Año Nuevo, desde el área municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales se había informado la habilitación municipal de eventos conocidos como “afters”, que comienzan más tarde y se extienden hasta el mediodía. En ese sentido, Héctor Bergara había aclarado a Elonce que uno de estos encuentros se había autorizado meses atrás como «una prueba piloto» y, según confirmó, la experiencia no registró incidentes. «Los afters se habilitan de manera puntual y en lugares específicos, sin viviendas cercanas, porque la música se extiende hasta el mediodía», fundamentó en esa oportunidad.