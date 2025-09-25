Patronato tiene día y horario para la definición

El equipo de Paraná jugará la última fecha en Caballito y buscará quedar bien posicionado.

Patronato recibirá a Almagro el domingo a las 15.30 y luego jugará ante Ferro el domingo 4 de octubre en lo que será el cierre de la Primera Nacional. Así lo confirmó la AFA este jueves. Todos los partidos de la última fecha se jugarán a las 15.30.

El elenco dirigido por Gabriel Gómez viene de empatar ante San Miguel en la fecha pasada y con un punto logrará la clasificación al Reducido.

TORNEO “REDUCIDO” POR EL 2º ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN (L.P.F.)

Disputarán este Torneo, los siete -7- clubes ubicados en los puestos 2°, 3°, 4°, 5°,6°, 7° y 8° de la Tabla Final de Posiciones 2025 de cada una de las Zonas “A” y “B” (total 14), más el perdedor del partido Final por el 1er. Ascenso (Punto 2.). El desarrollo del aquí aludido Torneo “Reducido”, será el siguiente:

*Primera Fase: Conforme a la Tabla Final de Posiciones 2025 antes mencionada, los enfrentamientos se disputarán de acuerdo a como se detalla a continuación:

2º de Zona “A” con 8º Zona “B”

2º de Zona “B” con 8º Zona “A”

3º de Zona “A” con 7º Zona “B”

3º de Zona “B” con 7º Zona “A”

4º de Zona “A” con 6º Zona “B”

4º de Zona “B” con 6º Zona “A”

5º de Zona “A” con 5º Zona “B”

*Segunda Fase: Posteriormente, a los 7 equipos clasificados, se les suma el perdedor del Partido Final (Punto 2.). A fin de determinar los enfrentamientos de esta instancia, se conformará una “Tabla General de Posiciones” entre ambas Zonas, teniendo en cuenta a tal efecto, en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente, y los cuales se ordenarán del 1º al 8º según esta “Tabla de General de Posiciones” antes aludida, considerando al citado perdedor de la Final como 1°, y quedando establecido los siguientes enfrentamientos:

1º con 8º

2° con 7°

3° con 6°

4º con 5º

*Semifinales: Clasificarán los 4 equipos ganadores de la 2ª. Fase. A fin de determinarlos enfrentamientos de esta instancia, se conformará una “Tabla General de Posiciones” entre ambas Zonas, teniendo en cuenta a tal efecto, en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente, y los cuales se ordenarán de 1º a 4º según esta “Tabla General de Posiciones” antes aludida, considerando al citado perdedor de la Final como 1° en caso de estar clasificado a esta instancia, y quedando establecidos los siguientes enfrentamientos:

1º con 4º

2º con 3º

*Final: Los dos ganadores de las Semifinales jugarán entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del Torneo “Reducido” por el 2° Ascenso, quien habrá de ascender a la Categoría Primera División (L.P.F.).

La instancia de Primera Fase se disputará a un solo partido, actuando como local, el equipo mejor posicionado según corresponda. En el caso de los dos quintos, actuará como local, aquel que en primera instancia hubiera obtenido en la Tabla Final de Posiciones 2025 de su Zona comparada con la del otro, la mayor cantidad de puntos, mejor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente. Si al término de los noventa minutos aquí aludidos, el resultado fuera empate, pasará a la instancia siguiente el equipo mejor posicionado.

La instancia de Segunda Fase se disputará a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor ubicado conforme a la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa. Si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, pasará a la siguiente instancia el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa.

La instancia de Semifinales se disputará a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa. Si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, pasará a la siguiente instancia el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa.

La instancia de Final se disputará a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa. Si al término de los segundos 90 minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de gol resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111punto c) del R.G.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la programación de la última fecha de la Primera Nacional.

En la Zona A, los encuentros se jugarán el sábado 4 de octubre desde las 15:30, mientras que en la Zona B se disputarán el domingo 5 de octubre en el mismo horario. En este marco, Patronato visitará a Ferro el sábado en Caballito.

Fecha 34 – Zona A

Sábado 4 de octubre desde las 15:30

All Boys – Los Andes

Arsenal – Alvarado

Colegiales – Deportivo Madryn

Atlanta – Deportivo Maipú

Racing CBA – Gimnasia y Tiro (S)

Quilmes – Tristán Súarez