Policiales

Por esquivar a un carpincho terminaron despistando y volcando

Durante la madrugada de este martes, se produjo el vuelco de una camioneta en la que se trasladaban 10 personas. El siniestro se habría producido por esquivar a un animal en la ruta 39.

Alrededor de las 4:30 de este martes, se produjo el vuelco de una camioneta en el kilómetro 124 de la Ruta Provincial N° 39. En el lugar intervino personal de la Comisaría de Herrera para realizar las pericias correspondientes y auxiliar a los involucrados.

El siniestro, que afortunadamente no dejó heridos de gravedad, se habría originado cuando el conductor intentó esquivar a un carpincho. La camioneta tipo Trafic era conducida por un hombre de 35 años y se dirigía en sentido este a oeste cuando el animal se cruzó en su camino.

Tras realizar una maniobra evasiva, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando en la banquina sur de la ruta. El vehículo transportaba a diez empleados, quienes se dirigían a su lugar de trabajo. De ellos, solo un hombre de 27 años fue trasladado en una ambulancia local al hospital de Concepción del Uruguay para ser atendido por algunos golpes.

