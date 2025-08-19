Ruta 18: un auto chocó y quedó destrozado en medio del temporal

Un impactante accidente fue protagonizado por un auto este martes por la mañana durante el diluvio en la ruta 18 cerca de Viale. El conductor fue derivado al hospital.

Un accidente en el kilómetro 41 de la ruta 18 dejó un auto con su parte delantera totalmente destrozada. El choque ocurrió en la zona del puente sobre el Arroyo Grande y no hubo otro vehículo involucrado.

Según trascendió apenas ocurrido el hcho, solo se registraron lesiones leves y el conductor del auto fue derivado al hospital de Viale.

El tránsito por la ruta no se había cortado pero era asistido.