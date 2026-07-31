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Alerta meteorológico amarillo por tormentas en Entre Ríos

Alerta meteorológico amarillo por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectarán de manera progresiva a diferentes departamentos del territorio entrerriano durante las jornadas del viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto.

El Gobierno provincial insta a la población a extremar los cuidados ante el pronóstico de precipitaciones intensas, ráfagas de viento y probable caída de granizo.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o localmente severas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual, acompañados por una intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Para el viernes, el fenómeno comenzará a impactar principalmente sobre el oeste, centro y sur de la provincia. Los departamentos bajo alerta son Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón.

En tanto, para el sábado el sistema de tormentas se desplazará hacia el norte y noreste provincial. Los departamentos bajo alerta son La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, San José de Feliciano, Concordia, Federación y San Salvador.

Ante el desarrollo de este evento meteorológico, se solicita las y los vecinos tener en cuenta las siguientes pautas de prevención:

  • Permanecer en construcciones cerradas y evitar traslados innecesarios por la vía pública.
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para prevenir anegamientos.
  • Desconectar los electrodomésticos y, en caso de ingreso de agua en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.
  • Retirar o fijar elementos sueltos en balcones, patios y techos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si las tormentas lo sorprenden al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo cerrado.

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