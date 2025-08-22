Shell aumentó el precio de sus combustibles por cuata vez en Agosto

La petrolera incrementó este viernes los precios de sus combustibles. El litro de nafta súper está 25 pesos más caro que en la víspera.

La petrolera aplicó aumentos de 1,04 a 1,68 por ciento en sus combustibles en los primeros minutos de este viernes, 22 de agosto. La medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 8 y el 14 de agosto.

La Nafta Super fue la que registró un mayor porcentaje de aumento, de 1,68, mientras que la V-Power Diésel está vez sufrió una suba, ya que en la anterior actualización se mantuvo en su precio.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Super: 1.517 pesos el litro (antes $1.492)

V-Power Nafta: $ 1.757 (antes $1.734)

Diésel: $ 1.559 (antes $1.543)

V-Power Diésel: $ 1.758 (antes $1.734)