Suspendieron el servicio de tren Paraná – Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Desde las 18 de este viernes quedó suspendido el servicio ferroviario que une Paraná con Colonia Avellaneda y otras estaciones. Trabajan en la reparación de otra formación para restablecer el recorrido.

El servicio de tren que conecta Paraná con Colonia Avellaneda, Enrique Berduc y Jorge Méndez fue suspendido desde las 18 de este viernes y permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso, según confirmaron a Elonce fuentes vinculadas al funcionamiento ferroviario local.

La suspensión responde a inconvenientes operativos que obligaron a detener la circulación de la formación.

Fuentes consultadas indicaron a Elonce que ya trabajan para intentar restablecer el servicio lo antes posible. “Vamos a tratar de acelerar la reparación de otra formación para habilitar el servicio”, señalaron.

Buscan reparar otra formación

El tren que quedó fuera de funcionamiento realiza el recorrido entre las estaciones Paraná, Colonia Avellaneda, Enrique Berduc y Jorge Méndez, un servicio que diariamente es utilizado por vecinos de distintas zonas del área metropolitana.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación ni cuándo podría normalizarse nuevamente el servicio ferroviario. Sin embargo, desde el sector reconocieron que el objetivo es recuperar la circulación en el menor plazo posible para evitar mayores complicaciones a los pasajeros.