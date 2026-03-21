Temporal en Paraná: cayeron 90 milímetros, evacuaron una familia y el Municipio trabaja en diferentes zonas

El Municipio desplegó un operativo de asistencia tras el temporal en Paraná, que provocó anegamientos, caída de árboles y complicaciones en zonas cercanas a arroyos. Desde Protección Civil confirmaron que las lluvias continuarían durante la jornada.

El temporal de lluvia y viento en Paraná dejó un saldo de al menos 90 milímetros de precipitación acumulada (hasta las 9 de este sábado), una familia evacuada y múltiples intervenciones del Municipio en distintos barrios, tras un fenómeno climático que comenzó en la tarde del viernes y se extendió durante toda la madrugada del sábado.

Según se informó, el evento generó anegamientos en diversos sectores de la ciudad, gran cantidad de caída de árboles y postes, además de complicaciones en zonas cercanas a arroyos. Ante este panorama, distintas áreas municipales desplegaron, desde la noche del viernes, un operativo de contingencia para asistir a vecinos afectados y monitorear las zonas de mayor riesgo.

Lucas García, del área de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, explicó que el fenómeno había sido anticipado por los organismos meteorológicos y se intensificó con el correr de las horas.

Fuertes vientos y zonas más afectadas

García detalló que el temporal estuvo asociado a un proceso de ciclogénesis que impactó principalmente en el sur de la ciudad. “Se formó una pequeña ciclogénesis más en la zona sur de la ciudad, hacia el lado de Santa Fe, en el cual se pudo observar los fuertes vientos que hubo, afectó más la zona de San Agustín, en la cual hubo muchísimos árboles caídos”, indicó.El funcionario precisó que, si bien hubo daños en distintos sectores, la zona de San Agustín fue una de las más comprometidas, con caída de ejemplares de gran porte que incluso provocaron cortes de suministro eléctrico. “Hubo cortes por la caída de un árbol de gran porte que destruyó parte del cableado”, agregó.

Asimismo, señaló que el acumulado de precipitaciones alcanzaba los 90 milímetros en las primeras horas del día y continuaba en aumento, lo que encendía las alertas en zonas vulnerables.

Monitoreo de arroyos y asistencia a vecinos

Durante la madrugada, los equipos municipales realizaron recorridas constantes para evaluar la situación en distintos puntos críticos. “La última recorrida que hicimos fue entre las 3 de la mañana, ahora 6:30 de la mañana y ahora se va a realizar otra en lo que son arroyos”, explicó García.

En ese sentido, indicó que el monitoreo se concentró especialmente en barrios cercanos a cursos de agua, como el arroyo Antoñico y el arroyo Colorado, donde el caudal aumentó considerablemente. “Se estuvieron monitoreando y observando la situación por los barrios y las viviendas que están periféricamente y pegadas al desarrollo de los arroyos”, señaló.

Como consecuencia del temporal, se concretó la evacuación de una familia, que fue trasladada a un centro de atención municipal. “Tuvimos una evacuación de una familia, la cual se encuentra en un CIC en estos momentos, donde pudo pasar la noche bien y confortable”, precisó el funcionario.

Pronóstico y continuidad del fenómeno

En cuanto a la evolución del clima, desde Protección Civil advirtieron que las lluvias persistirían durante el resto de la jornada. “Las lluvias siguen y van a continuar lamentablemente”, afirmó García.

El especialista explicó que el fenómeno se enmarca en un contexto de transición climática. “Estamos ante una ciclogénesis de cambio, en el cual estamos pasando desde La Niña al Niño”, detalló, lo que genera condiciones propicias para tormentas intensas.

Finalmente, remarcó que, de acuerdo a los datos de los radares meteorológicos, se esperaba que las precipitaciones se mantuvieran al menos hasta la madrugada del domingo, por lo que se reforzaron las tareas preventivas y de asistencia en toda la ciudad.