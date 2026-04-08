Un adolescente de 13 años fue sorprendido con un arma casera en una escuela de La Paz

Un adolescente de 13 años fue sorprendido con un arma de fabricación casera en una escuela de La Paz; la policía secuestró el artefacto y el menor quedó bajo resguardo de sus padres.

En horas de la tarde de este martes, personal policial intervino en un establecimiento educativo de la ciudad de La Paz, tras el llamado de las autoridades escolares que alertaron sobre la presencia de un arma entre las pertenencias de un alumno.

Al constituirse en la escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila”, los efectivos constataron que un menor de 13 años portaba un arma de fuego de fabricación casera, tipo “tumbera”.

El caso no es el primero que sucede este año en la provincia de Entre Ríos. El 15 de marzo, un alumno de 15 años fue armado al colegio religioso San Miguel de Nogoyá. El caso fue descubierto porque un compañero le abrió la mochila en busca de unos útiles se encontró con una pistola y dio aviso a las autoridades. Más tarde se supo que el estudiante es hijo de un efectivo policial.

Este nuevo hecho ocurre justo en medio de una creciente preocupación por lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente atacó a tiros a alumnos dentro de una escuela y mató a uno de ellos, mientras que este mismo martes se registró un caso en Tucumán, donde otro menor fue arrestado con un arma cargada.

De inmediato se procedió al resguardo del artefacto y se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el formal secuestro del arma. Asimismo, se dio intervención al Defensor Oficial y a los organismos de protección de menores.

El adolescente fue correctamente identificado y posteriormente entregado a sus progenitores. En el procedimiento intervino la Comisaría Primera, con conocimiento de la Unidad Fiscal y la Defensoría.