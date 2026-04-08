Cinco empresas presentaron ofertas para transformar calle 25 de Mayo

La obra prevé la recomposición de veredas y la incorporación de espacios verdes en el tramo entre Monte Caseros y Yrigoyen. El objetivo es mejorar la seguridad peatonal, fortalecer el área comercial y consolidar un entorno urbano más sostenible. Se ejecutará con fondos 100% paranaenses.

La Municipalidad de Paraná avanzó en el proceso licitatorio para la reconfiguración de la calle 25 de Mayo, donde se presentaron cinco empresas oferentes para ejecutar la obra.