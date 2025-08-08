Violento choque en esquina de Paraná

Una camioneta chocó a un auto que hizo un trompo e impactó contra una columna en la esquina de Tejeiro Martínez y Catamarca

Un violento accidente de tránsito se registró este viernes en Paraná. Una camioneta Fiat que circulaba por calle Catamarca impactó contra un automóvil Peugeot 208 que transitaba por Tejeiro Martínez.

A raíz del fuerte golpe, el vehículo de menor porte giró bruscamente sobre sí mismo, hizo un trompo y terminó colisionando contra una columna. Según se indicó, el auto era muy nuevo y aparentemente 0 km, ya que aún no estaba patentado.

El conductor del Peugeot relató a Elonce que “estamos bien, solo el golpe que sufrimos. Es un coche nuevo”. Según explicó, “venía manejando por Tejeiro Martínez, luego de hacer unas compras. El hombre de la camioneta dijo que no me vio por el reflejo del sol y me chocó en la parte trasera del auto; quedé en forma de L e impacté con la columna”.

Asimismo, contó que vive a pocos metros del lugar. “Vivo a una cuadra, veníamos con mi esposa de hacer unas compras”, señaló. Tras el impacto, vecinos de la zona se acercaron para asistirlo.

El damnificado indicó que está a la espera de la intervención municipal para avanzar con las pericias y posteriores trámites de seguro. “Ahora espero a la Municipalidad para que se haga un estudio de lo ocurrido y después hacer los trámites en el seguro”, explicó.

Por último, expresó que “fue menos de un segundo, ni te das cuenta y te chocan. Te percatás cuando el choque comenzó a dar vuelta y terminamos con la columna”. Con resignación, concluyó: “Los fierros se arreglan”.