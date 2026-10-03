Radio RD 99.1

Un representante de Colonia Ensanche Sauce-Santa Ana-Federacion, obtuvo el primer puesto en el torneo de powerlifting organizado por APL.

Se supo que levantó un total de 625 kilos y logró su mejor desempeño en Buenos Aires.

El joven se consagró en una competencia nacional de fuerza y dejó en alto el desempeño entrerriano en esta disciplina. Se trata de Lautaro Nicolás Suárez Masetto, de 19 años, quien compite dentro del circuito de la Argentina Powerlifting League (APL) y representa a un gimnasio de Chajarí.

El deportista participó por tercera vez de la Copa de la Fuerza, torneo de carácter libre de federaciones que se llevó a cabo el 3 de Octubre en Buenos Aires, la cual se desarrollo en el predio de la Sociedad Rural Argentina.

En esta ocasión, nuevamente, compitió en la categoría Junior, destinada a jóvenes a partir de los 19 años y con un límite de hasta 82,5 kilos de peso corporal.

Lautaro Nicolás Suárez Masetto:

Un desempeño sólido que lo llevó al primer puesto.

Suárez Masetto obtuvo el primer lugar luego de completar las tres pruebas básicas del powerlifting con un total combinado de 625 kilos, según confirmaron desde su entorno deportivo.

En sentadilla (squat) registró tres marcas progresivas:

225 kg

240 kg

255 kg

En press de banca (bench press) completó:

112,5 kg

120 kg

125 kg

Mientras que en peso muerto (deadlift) alcanzó:

225 kg (primer intento nulo)

225 kg

245 kg

Pese a la invalidez del primer levantamiento, el total acumulado le permitió quedarse con la mejor puntuación de su categoría.

Un ascenso deportivo sostenido.El joven ya había demostrado proyección en septiembre del año pasado, cuando debutó en la Copa de la Fuerza —realizada en Costa Salguero, CABA— obteniendo el segundo puesto en categoría Novicios. Esta nueva participación lo posiciona como uno de los competidores más prometedores de la región, sellando el año, con su participación en Diciembre, donde se Consagró Campeón Juniors entre 15 y 19 años de edad.

En dicha competencia, también participaron, RODRIGO MASETTO (propietario del Gimnasio Óxido de Chajari), y MARIANO CORTIANA, también oriundo de Colonia Ensanche Sauce.

Acompañamiento y formación:

Suárez Masetto representa al gimnasio Óxido Fitness, institución que destacó el apoyo brindado por Araceli Fracalossi y Rodrigo Masetto, quienes acompañaron el proceso de preparación del deportista y respaldaron cada instancia de su crecimiento competitivo.

El logro reafirma la presencia entrerriana en una disciplina que cada año suma más deportistas y consolida espacios de competencia federal.