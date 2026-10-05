Patronato perdió con Chacarita y quedó a un punto de la zona de descenso

El Rojinegro cayó 1 a 0 en una final directa por la permanencia. El equipo de Marcelo Fuentes terminó con 10 jugadores por la expulsión de Joaquín Barolín.

Patronato sufrió una derrota durísima este domingo ante Chacarita, que lo venció 1 a 0 en un partido clave por la permanencia en la Primera Nacional. Con este resultado, el Rojinegro quedó a solo un punto de la zona de descenso y deberá afrontar las últimas fechas con margen mínimo de error.

El encuentro, disputado en San Martín por la fecha 32 de la Zona B, tenía valor de final para ambos equipos. Patronato llegó con cuatro puntos de ventaja sobre el Funebrero, pero la caída achicó la diferencia y volvió a comprometer su panorama en la recta final del campeonato.

Patronato no pudo sostener el partido

Chacarita tomó la iniciativa desde el arranque y contó con la primera situación clara a los dos minutos, cuando Santiago Acosta ganó de cabeza tras un tiro de esquina y obligó a una buena respuesta de Alan Sosa.

Al Rojinegro le costó hacer pie en los primeros tramos, aunque luego logró acomodarse mejor en el campo. Renzo Reynaga tuvo una chance importante tras un córner ejecutado por Juan Barinaga, pero Federico Losas respondió bien para evitar la apertura del marcador.

En el segundo tiempo, Marcelo Fuentes rearmó el equipo con una línea de cinco defensores y Patronato se replegó con la intención de cuidar el resultado. Sin embargo, la postura defensiva lo dejó demasiado cerca de su arco y Chacarita empezó a ganar peso en campo rival.

Expulsión y golpe en la tabla

La situación se complicó aún más para el Santo cuando Joaquín Barolín fue expulsado por una fuerte infracción a los 30 minutos del complemento. Con un jugador menos, Patronato quedó obligado a resistir el tramo final del partido.

El gol de Chacarita terminó marcando una derrota de alto impacto para el equipo entrerriano, que quedó a una unidad de la zona de descenso y con una definición cada vez más ajustada por delante.

Patronato deberá reaccionar rápido: en el cierre de la fase regular todavía tiene por delante compromisos ante Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario y Atlético Rafaela.