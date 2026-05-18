ATER inició un ciclo de capacitaciones sobre información tributaria para profesionales en ciencias económicas

Con más de 100 inscriptos en la primera jornada, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en marcha, junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), un ciclo de capacitaciones destinado a profesionales matriculados.

La propuesta apunta a mejorar el acceso a información tributaria clara, práctica y actualizada mediante encuentros semanales. La iniciativa comenzó este lunes con una importante convocatoria y tiene como objetivo acercar herramientas de gestión tributaria, facilitar el acceso a información sobre trámites y procedimientos de uso frecuente, y fortalecer la circulación de contenidos útiles para el ejercicio profesional.

El ciclo contempla encuentros breves, de hasta una hora de duración, que incluyen una presentación técnica y un espacio destinado a consultas e intercambio. Los contenidos son elaborados por distintas áreas de ATER, a partir de temáticas definidas como prioritarias tanto por el organismo tributario como por el Consejo Profesional, en función de las demandas y necesidades de los matriculados.

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos, la propuesta busca consolidar un espacio de trabajo conjunto entre ATER y el Cpceer, orientado a fortalecer el vínculo con los profesionales y acompañar su tarea cotidiana mediante información accesible y actualizada sobre herramientas digitales, trámites y procedimientos.

«Este ciclo tiene un objetivo concreto: acercar a los profesionales matriculados información práctica, actualizada y de aplicación directa sobre trámites, procedimientos y herramientas de ATER. Valoramos el trabajo conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, porque permite ordenar demandas, identificar temas prioritarios y mejorar la gestión diaria de quienes asesoran a contribuyentes y sectores económicos. Cuando la información llega clara y a tiempo, los trámites se resuelven mejor, se reducen errores y se agilizan las respuestas; y eso beneficia directamente a los contribuyentes y a los entrerrianos», afirmó el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Entre los temas previstos en el ciclo se encuentran la titularidad del impuesto inmobiliario, el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, la declaración de mejoras constructivas, el domicilio fiscal electrónico, el visor gráfico catastral y los procedimientos administrativos ante intimaciones por falta de pago, entre otros contenidos de interés para los profesionales. Al finalizar cada jornada, el material será compartido a través de la entidad profesional.