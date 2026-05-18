OSER llevó adelante la segunda jornada de afiliación destinada a cadetes de la Policía

Personal de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) asistió a la escuela de Policía, de Paraná, para llevar a cabo la Segunda Jornada de Afiliación destinada a cadetes en formación de la fuerza de seguridad provincial.

En el encuentro se entregaron formularios de alta a la obra social y se brindó el asesoramiento correspondiente para que los cadetes de la Policía de Entre Ríos pudieran completar el trámite de manera rápida, segura y sin inconvenientes. Además, se acercó información sobre los alcances y los niveles de cobertura que da la OSER.

Como resultado de la jornada, fueron dados de alta más de 90 agentes en formación, quienes desde ahora cuentan con la cobertura de salud de la obra social provincial.

Desde OSER destacaron este tipo de acciones que surgen del trabajo mancomunado y en articulación con otras áreas del gobierno provincial, y que permiten acercar la obra social a los nuevos afiliados, facilitar los trámites administrativos y brindar información clara y directa.

La iniciativa se desarrolló en el marco del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Obra Social de Entre Ríos. Dicho convenio establece que los cadetes y agentes en formación deben contar con la cobertura de salud desde el momento de su incorporación al cuerpo, garantizando así el acceso a las prestaciones y servicios necesarios durante su etapa de formación.