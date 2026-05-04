Abrieron las inscripciones para participar de una nueva edición de Sabores del Litoral

La inscripción se habilitó este lunes y permanecerá abierta hasta el 10 de mayo. Pueden postularse elaboradores, productores, comerciantes, cooperativas y pymes de la ciudad que ofrezcan alimentos elaborados, envasados o embotellados.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó: “Sabores del Litoral es, dentro de la política de promoción de la comercialización que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, una línea específica orientada al sector emprendedor gastronómico. Se buscan alimentos elaborados que no requieran cocción en el lugar, es decir, productos finales que puedan ser envasados o embotellados, con la idea de generar un espacio tipo almacén donde el público pueda adquirir desde hierbas y conservas hasta cerveza enlatada y vinos de producción local y regional”.