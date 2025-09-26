Locales

Alerta amarillo por tormentas para 7 departamentos de Entre Ríos

Los meteorólogos advierten que en las próximas horas se producirán lluvias y tormentas, con vientos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 Km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado en horas de la mañana en siete departamentos de Entre Ríos.

Precisamente, la advertencia incluye a las siguientes zonas: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

