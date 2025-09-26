Ritmos Argentinos cambia de escenario en Paraná

Este domingo, el festival cultural se hará en la Plaza de las Colectividades de la capital entrerriana y no en la Plaza Carbó como se había anunciado inicialmente. El horario se mantiene y será desde las 15, con entrada libre y gratuita.

El motivo de cambio se debe a cuestiones logísticas y para que más personas puedan disfrutar la programación que incluye gastronomía, emprendedores y música en vivo.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

Los grupos musicales que se presentarán son: Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete.

La jornada marcará el cierre de la gira de Ritmos Argentinos por la provincia, que incluye el siguiente cronograma:

El viernes 26 de septiembre en Rosario del Tala en el predio multieventos (Avenida Libertad e Yrigoyen), desde las 18.

Actuarán Combo Mutante, La Sin Bemol, Zácaro y los Puerkos y La Solense.

El sábado 27 de septiembre será en Concordia en Avenida Costanera de los Pueblos Originarios, ingreso por Carriego, zona de Galpones del Puerto, desde las 18.

Actuarán Maniquí, Marcos Pereyra y La Banda del Kbe.

Se invita a la comunidad a participar en las distintas localidades.