Cartelera para 23° Fiesta Nacional del Asado con Cuero

Desde la organización de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero también dieron a conocer los precios de las entradas anticipadas. Entre los artistas estarán Lugas Sugo y Mario Pereyra.

La organización de la 23ª edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero definió los montos de las entradas anticipadas que permitirán disfrutar del encuentro que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en el predio del Viale Football Club, ubicado en la localidad de Viale.

Tarifas anticipadas

Mayores (general):

• Viernes: $ 10.000

• Sábado: $ 20.000

• Domingo: $ 10.000

Menores de 6 a 12 años: $ 3.000 (incluye seguro espectador)

Las entradas pueden adquirirse de forma online, a través de la plataforma SimplePass

Cartelera

Hasta el momento, los artistas confirmados desde la organización son Mario Pereyra para el viernes 21 y Lucas Sugo para el sábado 22 de noviembre.

El evento reunirá a equipos de hasta cinco miembros que representarán instituciones locales, regionales y de otras provincias, para participar en concursos de asado con cuero donde el jurado evaluará aspectos como vestimenta, utensilios, cocción, aroma, sabor y presentación.

Además del concurso culinario, el predio contará con puestos comerciales, industriales e institucionales, y se habilitará una grilla de espectáculos artísticos que se anunciará próximamente.

Uno de los atractivos de la fiesta es la posibilidad de que el público deguste los asados elaborados durante la competencia.

La Fiesta Nacional del Asado con Cuero se ha posicionado como una de las celebraciones gastronómicas más destacadas del litoral argentino.